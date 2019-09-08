Испанские баскетболисты переиграли сербов и сыграют с поляками в четвертьфинале Кубка мира

ТАСС, 8 сентября. Мужская сборная Испании по баскетболу обыграла команду Сербии со счетом 81:69 в заключительном туре второго группового раунда Кубка мира. Последняя встреча группы J прошла в китайском Ухане.

Самым результативным игроком встречи стал серб Богдан Богданович (26 очков), у испанцев 19 очков на счету Рики Рубио. Богданович сделал 10 подборов, испанец Виктор Клавер - семь. Богданович и испанец Марк Газоль сделали по шесть результативных передач, на счету Руди Фернандеса из Испании четыре перехвата. В четвертьфинале испанцы сыграют со сборной Польши в Шанхае, сербы - с командой Аргентины в Дунгуане, обе игры состоятся во вторник.

В другом матче группы J итальянцы в овертайме оказались сильнее пуэрториканцев (94:89) и расположились на третьем месте в группе. В заключительном матче группы I аргентинцы переиграли поляков (91:65) и заняли первое место в группе, поляки - второе. Россияне стали третьими, победив венесуэльцев (69:60), и завершили борьбу на турнире.

Последние встречи второго группового раунда пройдут в понедельник. Команды Франции и Австралии из группы L досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал.

Испанцы в 12-й раз принимают участие в мировом первенстве (10-й раз подряд), в 2006 году сборная Испании стала чемпионом мира. Сербы в третий раз играют на мировом первенстве, в 2014 году они стали серебряными призерами турнира.

Кубок мира в Китае завершится 15 сентября.