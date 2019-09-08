Фигуристы Бойкова и Козловский считают, что еще не прочувствовали новую программу

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская спортивная пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считают, что им еще нужно время, чтобы прочувствовать новую произвольную программу на предстоящий сезон. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной в "Лужниках".

"Нам требуется еще немного времени, чтобы понять эту программу, поставленную Николаем Морозовым. Нужно понять, в какой момент мы можем отдышаться, пока мы все четыре минуты работаем. Это очень сложно. Ошибки сегодня были, но я считаю, пусть лучше все ошибки будут в начале сезона, а в основной части сезона чтобы все шло идеально", - сказал Козловский.

Спортсмены выполняют произвольную программу на музыку из фильмов о Джеймсе Бонде.

Бойкова и Козловский вышли на взрослый уровень в прошлом сезоне, став третьими на чемпионате России и на чемпионате Европы в Минске.