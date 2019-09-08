Немцы победили португальцев в финале командного ЧЕ по настольному теннису

ТАСС, 8 сентября. Мужская сборная Германии по настольному теннису одержала победу над командой Португалии в финальном матче командного чемпионата Европы. Соревнования прошли во французском Нанте.

Немцы оказались сильнее португальцев со счетом 3-0. На групповом этапе мужская сборная России выступала в одной группе с немцами, уступила в очном поединке (0-3) и не сумела пробиться в плей-офф, заняв второе место в группе.

В женской части соревнований румынки в финале победили представительниц Португалии (3-0). Россиянки играли в одной группе с командой Португалии, уступили в очном поединке со счетом 2-3 и также не сумели пробиться в плей-офф, заняв второе место в группе.

Чемпионат Европы проходил в новом формате - через отборочные старты в финальный этап отобрались по 24 женские и мужские сборные. В каждой сетке команды были разбиты на восемь групп, победители которых вышли в четвертьфинал.