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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе

В прошлом сезоне в женском одиночном катании, помимо Туктамышевой, элемент на соревнованиях исполняла только японка Рика Кихира

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе на контрольных прокатах сборной. Первый тройной аксель 22-летняя Туктамышева выполнила в каскаде с двойным тулупом.

В прошлом сезоне фигуристка прыгала два тройных акселя, один в короткой и один в произвольной программах.

Тройной аксель - один из самых сложных элементов в женском одиночном катании. В прошлом сезоне в женском одиночном катании, помимо Туктамышевой, его на соревнованиях исполняла только японка Рика Кихира. Туктамышева станет второй спортсменкой в истории, кто будет выполнять три тройных акселя в двух программах. Первой, кто сумел это выполнить, была трехкратная чемпионка мира японка Мао Асада на Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В прошлом году фигуристка впервые за три сезона квалифицировалась в финал Гран-при в Ванкувере, где заняла третье место.

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Зимние олимпийские виды спорта
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