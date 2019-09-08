Фигуристка Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе на контрольных прокатах сборной. Первый тройной аксель 22-летняя Туктамышева выполнила в каскаде с двойным тулупом.

В прошлом сезоне фигуристка прыгала два тройных акселя, один в короткой и один в произвольной программах.

Тройной аксель - один из самых сложных элементов в женском одиночном катании. В прошлом сезоне в женском одиночном катании, помимо Туктамышевой, его на соревнованиях исполняла только японка Рика Кихира. Туктамышева станет второй спортсменкой в истории, кто будет выполнять три тройных акселя в двух программах. Первой, кто сумел это выполнить, была трехкратная чемпионка мира японка Мао Асада на Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В прошлом году фигуристка впервые за три сезона квалифицировалась в финал Гран-при в Ванкувере, где заняла третье место.