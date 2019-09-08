Фигуристы Тарасова и Морозов продолжат работу в США, в Москву они вернутся к Гран-при

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжит готовиться к сезону в США, где спортсмены работают с тренером Мариной Зуевой. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления с произвольной программой на контрольных прокатах сборной в "Лужниках".

В короткой программе спортсмены выступили под "Болеро" Мориса Равеля, произвольная поставлена на песню Ti Amo итальянского певца Умберто Тоцци.

"Мы продолжим работу в США, - рассказала Тарасова. - Сейчас мы поедем в Прагу, чтобы получить визу, а затем снова вылетаем в США. Мы пропустим европейские этапы серии Гран-при, выступим в Лейк-Плэсиде".

Спортсмены сообщили, что в нынешнем сезоне они продолжили сотрудничество с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым: "Максим работает с нами и в этом сезоне, он приезжал к нам в США. Музыку для произвольной программы мы позаимствовали у него - они с Татьяной [Волосожар] собирались ставить под нее программу, но закончили карьеру".

Тарасова и Морозов начали сотрудничество с Зуевой по окончании предыдущего сезона.