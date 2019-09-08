Фигуристка Медведева уверена, что статус посла Олимпиады не помешает подготовке к сезону

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся послом российской сборной на Олимпиаде 2020 года в Токио, уверена, что этот статус не помешает подготовке к предстоящему сезону. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления на контрольных прокатах сборной в "Лужниках".

27 августа глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил, что Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Я стала послом сборной, но все сделали так, чтобы не сорвать мою подготовку, с ней проблем не будет, - заверила Медведева. - Я буду работать дальше, стараюсь не искать причины вчерашних и сегодняшних срывов, ошибки во мне, и я знаю, из-за чего это происходит, и знаю, как это устранить".

Медведева призналась, что старалась не слушать рев трибун во время проката: "Старалась не слушать трибуны, но поддержка была колоссальная, это очень приятно. Я видела, как люди реагировали, надеюсь, им моя программа понравилась".

Новая произвольная программа Медведевой под саундтрек к кинофильму "Мемуары гейши" имеет для спортсменки особенное значение: "Это очень значимая для меня программа. Думала над ней несколько лет, как сделать так, как хочу, как она должна выглядеть в моем понимании. В принципе я этого добилась, надо поднимать физическую подготовку, и все будет хорошо".

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.