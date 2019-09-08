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US Open

Сафин в эфире Первого канала прокомментирует финал US Open с участием Медведева

Финал Открытого чемпионата США по теннису пройдет в воскресенье, соперником Даниила Медведева будет испанец Рафаэль Надаль
Марат Сафин Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Марат Сафин
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментирует в эфире Первого канала финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open) между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

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Финал Открытого чемпионата США пройдет в воскресенье, начало - 23:00 мск. Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема. Сафин является единственным российским победителем турнира в мужском разряде, выиграв его в 2000 году.

"Финал прокомментируют Марат Сафин и Александр Кузмак", - сообщили в пресс-службе.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн.

Теги
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