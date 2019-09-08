Туктамышева довольна тем, как справилась с двумя тройными акселями на прокатах в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева довольна тем, что впервые на официальном прокате справилась в произвольной программе сразу с двумя тройными акселями, причем один из них сделала в каскаде с двойным тулупом. Об этом воспитанница Алексея Мишина рассказала журналистам в воскресенье после выступления на прокатах сборной России.

"Это был первый официальный прокат с двумя тройными акселями. Задача была выполнить их, и я довольна собой. Первый тройной аксель на соревнованиях будет в каскаде с тулупом", - рассказала Туктамышева.

"Вижу по глазам Алексея Николаевича, что он доволен мной. Когда я в оптимальной форме, ошибки на трикселях на тренировках сводятся к минимуму. Мы реалисты, и Мишин ждет от меня только того, что я могу сделать", - сказала Туктамышева.

Тройной аксель - один из самых сложных элементов в женском одиночном катании. В прошлом сезоне в женском одиночном катании, помимо Туктамышевой, его на соревнованиях исполняла только японка Рика Кихира. Ученица Мишина станет второй спортсменкой в истории, кто будет выполнять три тройных акселя в двух программах. На Олимпиаде в Ванкуаере первой это сделала трехкратная чемпионка мира японка Мао Асада.