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Сборные по баскетболу

Россиянки заняли третье место на ЧЕ по баскетболу 3х3 для игроков не старше 18 лет

В матче за третье место россиянки победили команду Франции

ТАСС, 8 сентября. Женская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" обыграла команду Франции со счетом 17:16 в матче за третье место на чемпионате Европы среди игроков не старше 18 лет. Соревнования проходят в Тбилиси.

В финале встретятся команды Германии и Испании, матч пройдет позднее в воскресенье.

В мужской части соревнований российская команда проиграла сборной Франции в четвертьфинале (18:21). Французы дошли до финала, где сыграют против сборной Литвы, встреча пройдет позднее в воскресенье.

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