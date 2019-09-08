Американец Кусс выиграл 15-й этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 8 сентября. Американский велогонщик Зепп Кусс из команды Team Jumbo - Visma одержал победу на 15-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по горной местности стартовал в Тинео и финишировал в Сантуарио-дель-Асебо.

24-летний Кусс преодолел дистанцию протяженностью 154,4 км за 4 часа 19 минут 4 секунды. Второе место занял португалец Рубен Геррейро ("Катюша-Альпецин", +0.39), третье - британец Тао Геогеган Харт (Team Ineos, +0.40). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") финишировал 50-м (+12.04), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 98-м (+18.45), Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 140-м (+27.06).

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo Visma, 58:10.32), вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +2.25), третьим - словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates, +3.42). Кочетков занимает 72-е место (+1:50.56), Чернецкий - 102-е (+2:18.55), Кузнецов - 143-е (+3:02.59).

16-й этап "Вуэльты" пройдет по горной местности в понедельник от Правии до Альто де ла Кубильи, его протяженность составит 144,4 км.

Испанская "Вуэльта", которая является одной из трех многодневок Большого тура (вместе с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия"), проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.