"Спартак" уступил "Мальмё" в ответном матче отбора Кубка EHF и завершил борьбу в турнире

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Спартак" (Москва) дома проиграл шведскому "Мальмё" со счетом 29:30 в ответном матче первого квалификационного раунда Кубка Европейской федерации гандбола (EHF) и завершил борьбу в турнире.

Первый матч завершился со счетом 31:23 в пользу шведской команды. Во втором квалификационном раунде "Мальмё" встретится с исландским "Сельфоссом".

"Спартак" основан в 2017 году, клуб дважды становился серебряным призером чемпионата России, дважды играл в финале Кубка России и два раза - в матче за Суперкубок страны.