Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на прокатах в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова исполнила в произвольной программе на контрольных прокатах сборной в "Лужниках" три четверных прыжка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В произвольной программе в образе Дейнерис Таргариан из сериала "Игра престолов" спортсменка выполнила четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп, плюс несколько каскадов.

В марте 2018 года Трусова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка в одной программе - сальхов и тулуп. Осенью прошлого года Трусова на сентябрьских контрольных прокатах юниорской сборной исполнила в одной программе три четверных прыжка, в том числе лутц.

Трусова является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира, обладательницей золота и серебра юниорского финала Гран-при, также в ее активе две победы на первенствах России среди юниорок. В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на взрослом национальном чемпионате, где стала второй.