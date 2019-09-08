Контрольные прокаты у фигуристки Загитовой не вызвали никаких эмоций

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова не испытала во время контрольного проката в Москве никаких эмоций. Об этом она рассказала журналистам.

Контрольные прокаты сборной России завершатся в воскресенье на льду МСА "Лужники".

"Для меня было главное - кататься чисто, сейчас эмоций никаких нет, обычная тренировка. Что касается выбора музыки, то слушаем музыку вместе с тренерами, выбираем вместе. Про костюм пока не расскажу, все увидите на соревнованиях", - сказала Загитова.

После произвольной программы зрители бросили на лед Загитовой игрушки в виде плюшевых корон и сердец. "Очень приятны такие флешмобы от болельщиков. Часть игрушек стараюсь раздать детям, но вещи, сделанные своими руками, стараюсь оставить себе", - подчеркнула она.