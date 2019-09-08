Билек: сборная Казахстана попытается избежать потерь в центре поля в матче с россиянами

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная Казахстана по футболу попытается избежать ненужных потерь в центре поля в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды России. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер команды Казахстана Михал Билек.

Матч между сборными России и Казахстана пройдет 9 сентября (21:45 мск) на стадионе "Калининград".

"У России очень хорошие футболисты, это фаворит группы вместе с Бельгией, на каждой позиции отличные футболисты, даже на скамейке, сравнение в классе не в нашу пользу. Мы видели, что бывает, когда россияне перехватывают мяч, как они быстро разыгрывают его в середине, поэтому мы не будем нарываться. Нам нужно сыграть аккуратно в обороне, но это не значит, что мы будем все время отсиживаться сзади, после отбора мяча будем пытаться быстрее доставить его вперед и реализовать там моменты", - заявил Билек.

"На Кипре (1:1 - прим. ТАСС) мы провели тяжелый матч, хорошо отработали, это стоило нам сил. Не исключено, что изменения в составе будут. В весенних матчах нам не хватило сил, когда после успеха с шотландцами мы крупно уступили россиянам", - добавил он.

"Не думаю, что дождь помешает показать хороший футбол. Мы хотим и будем все делать для того, чтобы скорректировать результат первой игры", - заключил специалист.

После пяти матчей сборная Казахстана занимает третье место в отборочной группе I, набрав семь очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на второй строчке располагаются россияне (12), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира.