"Химки" потерпели первое поражение в Олимп-ФНЛ, уступив "Торпедо"

ТАСС, 8 сентября. Московское "Торпедо" со счетом 1:0 дома победило подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Гол забил Сергей Божин (17-я минута). На 83-й минуте матча футболист "Химок" Александр Фомин получил прямую красную карточку.

"Химки" не проигрывали 11 встреч кряду (восемь побед и три ничьи), что является лучшим стартом в ФНЛ. Ранее рекорд принадлежал тульскому "Арсеналу", который в сезоне-2013/14 не проигрывал первые десять матчей. Победная серия "Торпедо" в ФНЛ составляет семь матчей, команда не пропускает на протяжении трех встреч.

В турнирной таблице "Торпедо" продолжает лидировать, на счету столичной команды 31 очко, "Химки" идут на второй строчке, в активе клуба 27 очков. В следующем туре "Торпедо" на своем поле сыграет с командой "Краснодар-2" 14 сентября, "Химки" в этот же день примут "Чайку" из Ростовской области.

В другом матче игрового дня калининградская "Балтика" в гостях разгромила "Текстильщик" из Иваново со счетом 5:1.