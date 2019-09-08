МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова надеется исполнить программу с тремя четверными прыжками на соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала журналистам после исполнения произвольной программы на открытых прокатах сборной России в воскресенье.

В произвольной программе в образе Дейенерис Таргариен из сериала "Игра престолов" спортсменка выполнила четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп, плюс несколько каскадов, но упала во время каскада лутц-риттбергер.

"Постарались сделать как можно больше шагов, чтобы программа была насыщена не только четверными прыжками, но и шагами. Поэтому один из четверных прыжков я прыгаю не так, как всегда, немного сложнее. С тремя успешными четверными у меня был прокат в прошлом году, тоже на прокатах, на соревнованиях я пока этого не делала. Буду пробовать сделать тоже самое на соревнованиях, надеюсь, получится", - сказала Трусова.

"Лутц-риттбергер у меня получается достаточно стабильно, не знаю, что произошло сегодня. В прошлом сезоне я сорвала его только один раз, буду работать над усложнением программы, разучиванием новых прыжков, - добавила спортсменка. - Редко читаю, если болельщики мне пишут в соцсетях, но всегда очень приятно, когда я вижу поддерживающие меня плакаты. В юниорах я выступала хорошо, но здесь я еще новичок, тут катаются люди старше и опытнее меня".

В марте 2018 года Трусова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка в одной программе - сальхов и тулуп. Осенью прошлого года Трусова на сентябрьских контрольных прокатах юниорской сборной исполнила в одной программе три четверных прыжка, в том числе лутц.

Трусова является двукратной победительницей юниорских чемпионатов мира, обладательницей золота и серебра юниорского финала Гран-при, также в ее активе две победы на первенствах России среди юниорок. В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на взрослом национальном чемпионате, где стала второй.