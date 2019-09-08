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Футбол в России

Футболисты "Ростова" крупно обыграли сборную Сирии в товарищеском матче

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" дома разгромил сборную Сирии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону.

В составе "Ростова" дубль сделал защитник Арсений Логашов (14-я и 27-я минуты), еще один забитый мяч на счету полузащитника Александра Саплинова (40). На девятой минуте прямую красную карточку получил защитник "Ростова" Мацей Вилюш, однако он был заменен и команды продолжили матч в равных составах. Вход на матч был свободным.

"Ростов" в турнирной таблице чемпионата России после восьми туров занимает третье место, набрав 17 очков и уступая по дополнительным показателям "Краснодару" и петербургскому "Зениту", в активе которых столько же баллов. В девятом туре "Ростов" дома примет грозненский "Ахмат", встреча пройдет 16 сентября.

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