Знарок: хоккеисты "Спартака" проиграли минскому "Динамо" тактически

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" совершали тактические ошибки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Олег Знарок.

В воскресенье "Спартак" в первом домашнем матче сезона проиграл минскому "Динамо" со счетом 4:5 и потерпел первое поражение в основное время.

"Мы сегодня решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны. Первый период начали со счета 0:2, потом вытащили игру, сделали счет 4:2 и опять начали в открытый хоккей играть. Сделали тактические ошибки, моменты не использовали, плюс удаление в конце игры. Отчасти поражение в голове, надо не просто так бегать, но еще и умно бегать", - отметил Знарок.

В составе минского "Динамо" первый матч в КХЛ провел 22-летний вратарь Александр Осипков. "Мы немного нервничали в начале игры, "Спартак" оказывал давление, но потом мы забросили две шайбы и снова упустили нити игры. Во втором периоде мы не опустили руки, показали характер и перевернули игру. В третьем у "Спартака" было много шансов, но наш вратарь сделал несколько ключевых спасений, дал нам шанс, и мы удачно забросили в большинстве", - сказал главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место, набрав четыре очка в четырех матчах, "Динамо" поднялось на 10-е место с двумя баллами. В следующем матче "Спартак" примет на своей площадке омский "Авангард" 10 сентября, "Динамо" 12 сентября дома сыграет с новосибирской "Сибирью".