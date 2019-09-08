Селихов травмировался на следующий день после возвращения в общую группу "Спартака"

ТАСС, 8 сентября. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов получил повреждение на следующий после возвращения в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу 25-летний Селихов вернулся к тренировкам в общей группе после того, как восстановился от травмы мизинца левой руки.

"В ходе занятия получил повреждение голкипер Александр Селихов, - говорится в заявлении пресс-службы. - Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие. По предварительной информации от медицинского штаба, речь идет о его частичном повреждении. В ближайшее время Селихов пройдет дополнительное обследование, по результатам которого определится тактика дальнейшего лечения".

Селихов перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" зимой 2017 года, в прошедшем сезоне он провел за московский клуб шесть матчей, в которых пропустил шесть мячей, сыграв один сухой матч. Всего за "Спартак" Селихов провел 37 матчей, пропустил 38 мячей, 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

В турнирной таблице чемпионата России после восьми туров "Спартак" занимает шестое место, имея в активе 14 очков. В девятом туре московский клуб дома примет екатеринбургский "Урал" 14 сентября.