Фигуристка Косторная довольна выступлением на прокатах сборной России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная осталась довольна выступлениями на открытых прокатах сборной России. Об этом спортсменка рассказала журналистам в воскресенье после произвольной программы.

"Не все было так, как хотелось, но в целом я довольна. Сначала было тяжело из-за резкой смены ритма [в программе], но сейчас это даже придает сил, такая быстрая музыка и адреналин, - сказала Косторная. - Что касается соревнований, то скорее всего, я поеду на "Финляндия Трофи".

"Мне дали выбрать музыку, под которую я хочу кататься, выбрали ее вместе с тренерами. Поставили именно то, что мне нравится, поэтому от исполнения программы ощущаю только радость", - добавила спортсменка.

Во второй разминке женских прокатов по жребию выпало выступать воспитанницам школы "Самбо-70" Алине Загитовой, Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Косторной. "Каждая из нас, если была бы возможность, смотрела бы программы своих одногруппниц, мы всегда что-то друг другу подсказываем, помогаем. Мы примерно одного возраста с Алиной, поэтому общаемся все на равных", - добавила фигуристка.

Косторная является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Она дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды. Кроме того, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. Ей принадлежит действующий рекорд среди юниоров в короткой программе - 76,32 балла.