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Зимние олимпийские виды спорта

Мишин считает достижением два тройных акселя в произвольной программе Туктамышевой

В воскресенье 22-летняя Елизавета Туктамышева исполнила два тройных акселя во время проката сборной в "Лужниках"
Тренер Алексей Мишин и фигуристка Елизавета Туктамышева Ольга Мальцева/ТАСС
Описание
Тренер Алексей Мишин и фигуристка Елизавета Туктамышева
© Ольга Мальцева/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский тренер Алексей Мишин считает достижением два тройных акселя, исполненные его ученицей Елизаветой Туктамышевой в произвольной программе на контрольных прокатах сборной в "Лужниках". Об этом он рассказал ТАСС после выступления фигуристки.

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В воскресенье 22-летняя Туктамышева исполнила два тройных акселя - первый она сделала в каскаде с двойным тулупом. В прошлом сезоне фигуристка прыгала два тройных акселя - это один из самых сложных элементов в женском одиночном катании, один она делала в короткой программе, один - в произвольной.

"Это - достижение, - сказал Мишин. - А главное - мы попали в программы, всем понравилась короткая, например, [Александр] Жулин (призер Олимпиады, в настоящее время тренирует танцевальные дуэты - прим. ТАСС) в восторге от произвольной".

Короткую программу Туктамышева в сезоне-2019/20 будет исполнять под музыку Oblivion Астора Пьяцоллы, произвольную - под "Караван" группы The Hot Sardines.

В прошлом сезоне в женском одиночном катании, помимо Туктамышевой, тройной аксель на соревнованиях исполняла только японка Рика Кихира. Туктамышева станет второй спортсменкой в истории, кто будет выполнять три тройных акселя в двух программах, ранее это сделала трехкратная чемпионка мира японка Мао Асада на Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере.

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