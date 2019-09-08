Никонцев: хоккеистов "Спартака" в первом домашнем матче сезона захлестнули эмоции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Игроков московского "Спартака" захлестнули эмоции в первом домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо". Такое мнение ТАСС после игры высказал капитан красно-белых Анатолий Никонцев.

В воскресенье "Спартак" в Москве уступил минчанам со счетом 4:5. "Спартак" впервые в сезоне проиграл в основное время.

"Не хватило правильной игры, в нападении хорошо играли, просто не реализовали свои моменты, а в обороне просто неважно сыграли. При счете 4:2 побежали все вперед забрасывать еще, а надо было просто правильно и строго сыграть. Надо было играть по счету, мы думали, что забьем еще, а получилось, что забили нам. Первый домашний матч, болельщики поддерживали нас, немножко захлестнули эмоции, никакой недооценки соперника не было", - отметил Никонцев.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место, набрав четыре очка в четырех матчах, "Динамо" поднялось на 10-е место с двумя баллами.