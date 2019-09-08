Хоккеист Пулккинен отметил, что получает удовольствие от игры за минское "Динамо"

В воскресенье минское "Динамо" на выезде переиграло московский "Спартак" со счетом 5:4 и одержало первую победу в нынешнем чемпионате КХЛ. Пулккинен в каждой из четырех стартовых игр забросил по шайбе и на данный момент является лучшим снайпером лиги.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер в списке лучших снайперов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Теему Пулккинен отметил, что находится в хорошей форме и получает удовольствие от выступлений за минское "Динамо". Об этом финский хоккеист рассказал ТАСС.

"Я чувствую себя хорошо, получаю удовольствие от пребывания здесь и от игры в этой лиге. Когда ты получаешь удовольствие, то случаются хорошие вещи. Наконец-то мы выиграли, первые три матча, где мы проиграли, были схожими с сегодняшним, но, к сожалению, тогда нам не удалось достичь результата. Сегодня нам повезло больше, наш вратарь сделал несколько хороших сейвов, дал на шанс на победу, и мы смогли реализовать большинство", - отметил Пулккинен.

"В прошлом сезоне у нас были проблемы с заброшенными шайбами, сейчас в этом компоненте у нас все нормально, но мы провели только четыре игры, постараемся забрасывать и дальше. Мы допустили грубые ошибки, когда пропускали шайбы, нам надо уменьшить количество потерь и играть умнее, иногда просто вбрасывать шайбу в зону", - добавил хоккеист "Динамо".

Пулккинен выступает за минское "Динамо" с прошлого сезона, в котором за 50 игр забросил 15 шайб и отдал 14 голевых передач. С 2013 по 2016 год финский хоккеист провел 83 матча за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", в которых забросил 13 шайб и сделал 9 голевых передач. В сезоне-2015/16 сыграл девять встреч за "Миннесоту", в которых забил один гол, в сезоне-2016/2017 - четыре матча за "Аризону", в которых также забросил одну шайбу. Также Пулккинен является серебряным призером чемпионата мира - 2016 в Москве, двукратным бронзовым призером юниорских первенств мира.

Команда из Минска после четырех матчей набрала два очка и занимает 10-е место в Западной конференции. В следующей встрече "Динамо" 12 сентября примет новосибирскую "Сибирь".