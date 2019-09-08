Щербакова намерена работать над стабильным исполнением четверных прыжков на соревнованиях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова будет работать над стабильностью исполнения четверных прыжков на соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала журналистам после исполнения произвольной программы на открытых прокатах сборной России.

"Сегодня катала образ Жар-птицы, очень хотелось показать именно перевоплощение, что я могу находиться в разных образах, решили подчеркнуть это превращение необычным платьем. Сейчас менять платье было не так сложно, очень много тренировок пришлось кататься именно в платье, отрабатывать все до мелких деталей, много раз переделывать, чтобы ничего не мешало. В целом прокаты прошли неплохо, но могла намного лучше, особенно в произвольной программе, не получился первый прыжок. На разминке довольно хорошо он получался, довольно стабильно исполняю его на тренировках, постараюсь больше над этим работать, потому что обидно прыгать на тренировках, но не исполнять на прокатах", - сказала Щербакова.

"Бывают тренировки, когда исполнению четверных прыжков приходится посвящать очень много времени, довольно много попыток за тренировку получается. Здесь на тренировке я прыгала только лутц, но на катке делаю еще флип, в целом получается. Сейчас я сделала вывод, что на соревнованиях довольно часто меня что-то подводит в четверных, поэтому пока нужно сосредоточиться не на нереальном количестве четверных, а над стабильностью", - заключила фигуристка.

Щербакова является двукратной победительницей юниорских этапов Гран-при, обладательницей золота зимнего Европейского юношеского фестиваля 2018 года. В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на взрослом чемпионате России в Саранске и одержала на нем победу, опередив олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. На текущий момент Щербакова - одна из трех фигуристок, исполняющих прыжки в четыре оборота на соревнованиях. В ее арсенале есть сложнейший из всех известных четверных прыжков - лутц.