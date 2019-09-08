Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

Финальный этап Кубка вызова по художественной гимнастике проходит в португальском Портимане с 6 по 8 сентября.