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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике досрочно завершила выступление на финальном этапе Кубка вызова
Александра Солдатова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александра Солдатова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

Финальный этап Кубка вызова по художественной гимнастике проходит в португальском Портимане с 6 по 8 сентября.

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"Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление, - заявила Дьяченко. - После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление. Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна принимать Ирина Александровна (главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова - прим. ТАСС), Саша старается и делает все возможное, а решать будет главный тренер".

21-летняя Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль, еще четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.

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