Глава комитета пляжного футбола РФС Анохин надеется на победу сборной России на ЧМ-2019

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), председатель комитета пляжного футбола организации Сергей Анохин рассчитывает на то, что сборная России выступит на чемпионате мира 2019 года лучше, чем в Суперфинале Евролиги. Об этом он в воскресенье сообщил по телефону ТАСС.

Сборная России в субботу в португальском городе Фигейра-да-Фош потерпела поражение в решающем матче Суперфинала Евролиги от хозяев со счетом 2:4 и заняла второе место. Россияне под руководством Михаила Лихачева вели со счетом 2:0, не не сумели удержать преимущество и во второй раз подряд не смогли выиграть Суперфинал Евролиги.

"Долго вели в счете, и я надеялся на хороший результат, но футбол есть футбол, - сказал Анохин. - Вообще на этом турнире мы выступили нестабильно, но я хочу отметить, что это серебряные, а не бронзовые медали. Португальцы - наши принципиальные соперники. У нас что-то не получилось, но впереди у нас новые старты".

"Я в любом случае поздравляю ребят с серебряными медалями. Этот год - очень тяжелый в международном плане. Надеюсь на то, что основной турнир, чемпионат мира, будет для нас более удачным, чем Евролига", - добавил председатель комитета пляжного футбола РФС.

Чуть-чуть не повезло

Во время финального матча судьи несколько раз в схожих игровых эпизодах трактовали моменты в пользу сборной Португалии, что вызывало недовольство со стороны российских игроков. "Мне сложно комментировать судейство. Часто на домашних турнирах в Португалии такое происходит. Что касается давления трибун, нас это никогда не пугало", - отметил Анохин.

"Думаю, нам чуть-чуть не повезло, поэтому такой результат. Будем надеяться на то, что мы все ошибки учтем, исправим и по-другому выступим на других турнирах: это и Всемирные пляжные игры в Катаре, и Межконтинентальный кубок, и чемпионат мира. Там сыграют не только европейские команды, будет очень интересно", - резюмировал Анохин.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года пройдет 21 ноября - 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).