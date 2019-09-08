Мертенс и Соболенко выиграли US Open в женском парном разряде

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Бельгийка Элизе Мертенс и представительница Белоруссии Арина Соболенко победили Викторию Азаренко из Белоруссии и Эшли Барти из Австралии в финале Открытого чемпионата США (US Open) в женском парном разряде. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Мертенс и Соболенко, которые были посеяны под четвертым номером, переиграли соперниц со счетом 7:5, 7:5. Для Мертенс и Соболенко эта победа - первая в парном разряде на турнирах серии Большого шлема. В 2018 году Барти одержала победу на Открытом чемпионате США в паре с американкой Коко Вандевеге.

23-летняя Мертенс занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и седьмое в парном. На ее счету пять побед на турнирах WTA в одиночном разряде и восемь - в парном. Высшим достижением Мертенс на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2018).

21-летняя Соболенко расположилась на 13-й строчке в одиночном рейтинге WTA и занимает 15-ю позицию в парном рейтинге. На ее счету три победы на турнирах WTA в одиночном разряде и две - в парном. Лучший результат в одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема Соболенко показала в прошлом году, выйдя в четвертый круг Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. В воскресенье в финале в мужском одиночном разряде сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль (начало - 23:00 мск).