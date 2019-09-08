Министр спорта Сирии: футболисты сборной получили хороший опыт в матче с "Ростовом"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной Сирии (игроки до 21 года) сыграли важный для себя матч с российским футбольным клубом "Ростов", приобретя хороший и полезный опыт. Об этом в воскресенье после матча журналистам рассказал министр спорта Сирии Ибрагим Абазид.

Товарищеский матч между "Ростовом" и молодежной сборной Сирии прошел в воскресенье на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. Хозяева выиграли со счетом 3:0. На матче присутствовало более 10 тыс. человек, поддержать свою команду из Сирии приехало около 400 болельщиков. Планируется, что второй товарищеский матч между "Ростовом" и молодежной сборной Сирии состоится 10 сентября.

"Я сегодня смотрел очень хорошую, сильную игру в исполнении "Ростова". Мне очень понравилось, как коллектив работает. Этот матч очень важен для нас, мне кажется, повторный поединок, который будет через два дня, принесет еще больше пользы", - рассказал он, отметив, что матч с "Ростовом" стал самой сильной игрой, которую проводила сирийская команда.

Министр также добавил, что хотел бы в будущем пригласить ростовский клуб на игру в Сирию. "У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА [Международная федерация футбола] запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет [снят]. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был "Ростов", - подчеркнул Абазид.

Остался доволен игроками и тренер "Ростова" Валерий Карпин. "Антураж полностью соответствовал официальной игре, народ на трибунах присутствовал, тот ритм, который был, в игре с дублем трудно поддерживать. Это была тренировка, приближенная к боевым условиям, поэтому, думаю, что нам всем пошло на пользу", - рассказал он.

"Это супер, что организовали такой матч, он и для игроков станет хорошей тренировкой во время паузы [на матчи сборных]. Я думаю, для этих молодых парней - это здорово, приехать в нашу страну, увидеть, как здесь хорошо, как здесь любят футбол", - поделился с журналистами после игры футболист "Ростова" Хорен Байрамян.