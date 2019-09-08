Тренер Моисеев: пятиборцу Лесуну по окончании сезона нужно сделать серьезные выводы

Лесун на чемпионате мира 2019 года в Будапеште вместе с Данилом Калимуллиным выиграл бронзовые награды в мужской эстафете. Однако первоначально планировалось, что олимпийский чемпион выступит в лично-командном турнире, где будет бороться за лицензию на Олимпиаду-2020.

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев считает, что олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун должен сделать правильные выводы по окончании сезона для того, чтобы вновь стать лидером. Об этом Моисеев сообщил журналистам в воскресенье по окончании чемпионата мира.

"Нас подвел Александр Лесун, который отказался выступать в лично-командном турнире. Он вместе со своим тренером Алексеем Хаплановым сообщили об этом буквально за семь дней до старта, после чего было очень трудно найти выход из ситуации", - признался Моисеев.

"Все разговоры о том, что Лесуна кто-то зажимает, это полная ерунда. Александр весь год был на индивидуальной подготовке, сам выбирал сборы, где будет тренироваться. Мы делали все для того, чтобы он стал тем Сашей, который был три года назад", - подчеркнул главный тренер.

Наставник Лесуна Хапланов перед началом ЧМ сообщил ТАСС, что его подопечный отказался от участия в лично-командном турнире из-за переутомления, случившегося ввиду тяжелых тренировок на июльском сборе во Франции.

"Я очень надеюсь, что они вместе с тренером что-то поменяют. Если они сами не захотят, мы не увидим того Сашу, который был в Рио-2016. Нужно сделать серьезные выводы и с первых стартов в олимпийском сезоне начать доказывать, что это тот самый Лесун, который был три года назад", - заключил Моисеев.