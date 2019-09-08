Сербские волейболистки в третий раз стали победительницами чемпионата Европы

ТАСС, 8 сентября. Женская сборная Сербии победила команду Турции в финале чемпионата Европы по волейболу. Встреча прошла в Анкаре.

Матч завершился со счетом 3-2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13) в пользу сербских волейболисток. В матче за бронзовые награды турнира сборная Италии победила команду Польши (3-0). Российская сборная на турнире дошла до четвертьфинала, где уступила итальянкам (1-3).

Сборная Сербии в третий раз стала победительницей европейского первенства, также на счету команды одна серебряная и одна бронзовая медали. Турецкие волейболистки во второй раз стали серебряными призерами, еще два раза они становились третьими на турнире. Чаще всех на чемпионате Европы побеждала команда СССР - 13 раз, также советские спортсменки четыре раза становились обладателями серебряных медалей. Сборная России занимает второе место по этому показателю, россиянки шесть раз становились чемпионками континентального первенства, также на счету российской команды три бронзовые награды.

В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на групповом этапе на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф. Чемпионат Европы 2019 года проходил с 23 августа по 8 сентября в Братиславе, Анкаре, Будапеште и польской Лодзи.