Звезды и короны. Фигуристы открыли сезон контрольными прокатами в "Лужниках"

Как и в субботу, программу открыли танцоры, и здесь снова не было равных Виктории Синициной и Никите Кацалапову - спортсмены, выступившие под музыку из мюзикла "Поющие под дождем", в произвольной программе продемонстрировали пронзительную композицию на музыку Антонина Дворжака Gypsy Melodies и снова сорвали шквал оваций. Позже тренер Татьяна Тарасова рассказала ТАСС, что у российских танцев появилась надежда на первые места на мировой арене.

Первую скрипку в выступлениях спортивных пар играли сразу три дуэта - обновленные Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вернувшаяся на лед в паре с новым партнером Андреем Новоселовым чемпионка Игр-2014 Ксения Столбова и молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Первые продемонстрировали, что их переезд в США, где они готовились к сезону под руководством Марины Зуевой, пошел на пользу.

Спортсмены рассказали, что вернутся в США и теперь московская публика сможет их воочию увидеть лишь на московском этапе серии Гран-при. Зуева после выступления спортсменов приоткрыла секрет успеха - она постаралась дать спортсменам возможность полюбить свою работу, свои движения. "Я даю им творческую возможность, это очень интеллектуальные ребята", - подчеркнула специалист.

Столбова, чей прокат с Новоселовым, как и в субботу, не был безукоризненным, после выступления призналась, что очень соскучилась по публике и очень волновалась. Шутка ли - в последний раз в подобных мероприятиях она участвовала в сезоне-2015/2016. Удастся ли спортсменке, как и раньше, штурмовать вершины мирового парного катания, покажет время, но сейчас уже можно констатировать - Столбова вернулась, и она готова к борьбе.

Вдохновляющий Хабиб

Мужское одиночное катание в воскресенье уже не выглядело так печально, как в короткой программе, хотя ошибки Михаила Коляды никуда не делись. Спортсмен, выступивший в произвольной программе в образе Чарли Чаплина, заверил: "Будем делать анализ и стремиться к лучшему". Фигурист настроен на стабильные выступления.

Александр Самарин не справился в произвольной программе с четверным лутцем, но на этот сезон он запланировал три, а то и четыре прыжка в четыре оборота.

Дмитрий Алиев показал более удачный прокат, чем в короткой программе. По признанию спортсмена, собраться с силами и вдохновиться ему помогла победа бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова: "Вчера смотрел бой Хабиба, давно за ним слежу, он нравится мне как человек, как спортсмен. Увидел вчера его силу духа, и мне захотелось проявить такую же, не расслабляться ни на минуту".

Чемпионки наших сердец

Выступления фигуристок стали мощным финальным аккордом прокатов, они отметились сразу несколькими яркими достижениями. Открыла программу выступлений женщин серебряный призер Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева, чисто исполнив каскад из тройных сальхова и риттбергера. "Бабочка" на акселе и падение со второго не помешало спортсменке сорвать овации - болельщики забросали лед "Лужников" россыпью желтых плюшевых звезд.