Стены не помогли. "Спартак" проиграл первый домашний матч в КХЛ под руководством Знарка

В последние сезоны "Спартак" на своих домашних матчах изрядно балует публику множеством развлечений перед игрой и в перерывах. Не стал исключением и первый домашний матч красно-белых сезона-2019/20, который совпал с празднованием Дня города. За три часа до стартового вбрасывания на площади перед ареной была установлена сцена и различные зоны активности, также работало и множество точек питания. Желающие могли поиграть в настольный теннис.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" впервые проиграл в основное время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под руководством главного тренера Олега Знарка, уступив минскому "Динамо" со счетом 4:5 в стартовой домашней игре сезона-2019/20. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 10 175 зрителей.

Развлечения были организованы и для детей, у всех юных болельщиков была возможность покататься на педальных ретро-автомобилях. На сцене перед началом игры состоялся концерт белорусской певицы Риты Дакоты. А в пресс-центре перед игрой состоялось подписание договора о партнерском сотрудничестве на сезон-2019/20 между хоккейным клубом "Спартак" и известным южнокорейским брендом смазочных материалов Kixx.

Перед началом встречи болельщики "Спартака" на фанатской трибуне подготовили перфоманс из большого количества красно-белых флажков и баннера "Москва - лучший город земли, "Спартак" - его сердце". После чего сначала был исполнен гимн России, а затем и Белоруссии. Символическое вбрасывание произвел водитель клубного автобуса "Спартака" на протяжении 40 лет Владимир Рубцов, который принял решение уйти на заслуженный отдых.

Восемь голов к середине матча

Главный тренер "Спартака" по сравнению с пятничной встречей с московским "Динамо" (2:3 в овертайме) произвел четыре изменения в составе. Не приняли участия в игре Александр Кутузов, Руслан Педан, Илья Аркалов и Геннадий Столяров, вместо них были заявлены Евгений Кулик, Андрей Кутейкин, Михаил Юньков и Вячеслав Лещенко, который впервые появился на льду в нынешнем сезоне. Перед началом сезона Знарок говорил, что капитаном "Спартака" должен был стать Кутейкин, однако с соответствующей нашивкой на игру вышел Анатолий Никонцев. Место в воротах четвертый матч кряду занял Никита Беспалов, а Илья Зубов был переведен на место Робина Ганзла, в первом звене он играл с Мартиньшем Карсумсом и Каспарсом Даугавиньшем.

Главной перестановкой в составе минского "Динамо" стала замена вратаря. Место Юнаса Энрота занял 22-летний Александр Осипков, для которого встреча стала дебютной в КХЛ.

Матч начался с атак "Спартака", гости в основном отвечали опасными контратаками. На седьмой минуте защитники красно-белых оставили перед воротами одного Александра Павловича, который со второй попытки переиграл Беспалова. Менее чем через минуту голом в четвертой подряд игре сезона отметился нападающий "Динамо" Теему Пулккинен. Финский форвард, выступавший в Национальной хоккейной лиге с 2013 по 2017 год, с четырьмя голами является лучшим снайпером лиги на данный момент.

"Я чувствую себя хорошо, получаю удовольствие от пребывания здесь и от игры в этой лиге. Когда ты получаешь удовольствие, то случаются хорошие вещи", - сказал он после игры.

Спустя минуту цели достиг бросок от синей линии в исполнении защитника "Спартака" Якова Рылова, а еще через три минуты Патрик Херсли также щелчком от синей в большинстве сравнял счет. В обоих случаях голкипер гостей не видел шайбы, так как был закрыт своими же игроками. До конца стартового периода "Спартак" успел выйти вперед благодаря голу Михаила Юнькова - 3:2.

В начале второго периода Карсумс увеличил преимущество хозяев, но уже через минуту Андрей Костицын сократил разрыв в счете. А в середине матча Стефан Эллиотт снова восстановил равновесие - 4:4. После этой шайбы Беспалова в воротах "Спартака" заменил Павел Хомченко, который впервые вышел на лед в матчах КХЛ.

"Спартак" впервые без очков

В третьем периоде хозяева, подгоняемые своими болельщиками, провели множество атак на ворота Осипкова, но ни один из моментов реализовать не сумели. В каких-то случаях безупречно действовал вратарь, а где-то нападающим "Спартака" не хватило мастерства. Дважды шайба попадала в каркас ворот команды из Минска.

За четыре минуты до конца встречи двухминутным штрафом за подножку был наказан нападающий "Спартака" Александр Хохлачев. Михаил Стефанович после поперечной передачи Фрэнсиса Паре отправил шайбу в пустой угол, в который вратарь красно-белых не успел переместиться. Минское "Динамо" набрало первые очки в сезоне, а "Спартак" впервые проиграл в основное время. Красно-белые на старте сезона потерпели три поражения в четырех встречах - от "Динамо" из Риги (1:2 ОТ), Москвы (2:3 ОТ) и Минска.

"Мы сегодня решили поиграть в открытый хоккей, что непозволительно с нашей стороны. Первый период начали со счета 0:2, потом вытащили игру, сделали счет 4:2 и опять начали в открытый хоккей играть. Сделали тактические ошибки, моменты не использовали, плюс удаление в конце игры. Отчасти поражение в голове, надо не просто так бегать, но еще и умно бегать", - отметил Знарок.

"Не хватило правильной игры, в нападении хорошо играли, просто не реализовали свои моменты, а в обороне просто неважно сыграли. При счете 4:2 побежали все вперед забрасывать еще, а надо было просто правильно и строго сыграть. Надо было играть по счету, мы думали, что забьем еще, а получилось, что забили нам. Первый домашний матч, болельщики поддерживали нас, немножко захлестнули эмоции, никакой недооценки соперника не было", - считает капитан "Спартака" Никонцев.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт и Пулккинен отметили хороший дебют Осипенко в КХЛ, считая, что именно он дал команде шанс на победу. "Мы немного нервничали в начале игры, "Спартак" оказывал давление, но потом мы забросили две шайбы и снова упустили нити игры. Во втором периоде мы не опустили руки, показали характер и перевернули игру. В третьем у "Спартака" было много шансов, но наш вратарь сделал несколько ключевых спасений, а мы удачно забросили в большинстве", - сказал Вудкрофт.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место, набрав четыре очка в четырех матчах, "Динамо" поднялось на 10-е место с двумя баллами. В следующем матче "Спартак" примет на своей площадке омский "Авангард" 10 сентября, "Динамо" 12 сентября дома сыграет с новосибирской "Сибирью".