Бухлицкий: сборную России по пляжному футболу в финале Евролиги подвела реализация

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Плохая реализация моментов привела к поражению сборной России по пляжному футболу в решающем матче Суперфинала Евролиги от команды Португалии. Такое мнение ТАСС высказал тренер национальной команды двукратный чемпион мира Андрей Бухлицкий.

В воскресенье россияне со счетом 2:4 уступили португальцам. Встреча прошла в португальском городе Фигейра-да-Фош. Национальная команда под руководством старшего тренера Михаила Лихачева вела со счетом 2:0, но не сумела удержать преимущество и во второй раз подряд не смогла выиграть Суперфинал Евролиги.

"Не хватило контроля мяча и забитых голов во второй половине игры, - сказал Бухлицкий. - Давление трибун? Нам всегда нравится играть, когда против нас болеют, потому что выигрывать в гостях всегда приятнее - вопреки. К сожалению, сегодня не получилось".

"В составе нашей команды нет смысла кого-то выделять, потому что проиграли. Мы и выигрываем вместе, и проигрываем тоже вместе, - добавил тренер сборной России. - В составе соперника тоже кого-то одного не выделишь, португальцы коллективно сыграли хорошо, собрались, забили свои моменты. У них все получилось, в отличие от нас".

Также Бухлицкий признал, что были проблемы с использованием стандартных положений. "Не все забивается. Но об этом можно было бы говорить, если бы мы не вели 2:0. У нас было и игровое преимущество, и по счету, но не смогли его реализовать", - сказал он.

"Подпортило то, что травму получил Максим Чужков (вратарь сборной России - прим. ТАСС) и не смог продолжить. Потеря контроля мяча с этим немного связана, Павел Баженов втянулся в игру, наш стиль игры из-за этого поменялся, стало намного тяжелее, больше сил тратили", - отметил Бухлицкий.

Второй период стал переломным

По словам тренера, игра изменилась во втором периоде. "Нельзя сказать, что переломным стал какой-то один момент, это был второй период. Неприятно было пропустить "в раздевалку" (на последней минуте второго игрового отрезка португальцы сократили отставание в счете - прим. ТАСС), но тем не менее никакой паники не было, начали нормально. Могли забить, еще были моменты, но подвела реализация", - сказал он.

Следующим крупным стартом для сборной России станет чемпионат мира. Турнир пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай). "Ожидания? Мы хотим выиграть. Едем туда не просто участвовать, это априори", - резюмировал Бухлицкий.