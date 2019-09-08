Федерация: победа Стояновского и Красильникова в финале Мирового тура очень значима

Чемпионы мира 2019 года по пляжному волейболу Красильников и Стояновский обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера в финальном матче. Соревнования прошли в Риме. Встреча завершилась со счетом 21:16, 21:16. В финале чемпионата мира 2019 года Красильников и Стояновский также обыграли немцев.

"Эта победа очень значима, приятно, что пьедестал был такой же, как на чемпионате мира. Хочется поздравить наших ребят, тренерский штаб во главе с Вячеславом Ниркой, молодцы, поздравляю и благодарю за хорошую работу. Правильно разобрали соперника, распределили нагрузку, тем более что соперник хорошо знакомый, у нас достаточно частые спарринги с немецкой парой, друг друга они знают очень хорошо.

"После чемпионата мира мы увидели, какие есть проблемы в команде, над чем нам еще нужно поработать. Сейчас будет большой перерыв, практически до марта, и ребята будут готовиться, тем более что уже знают свои ошибки. Конечно, Красильников и Стояновский - одни из фаворитов Олимпийских игр, действующие чемпионы мира, вторые в рейтинге, выиграли на основных соревнованиях. Хотелось бы, чтобы они немного лучше выступили на чемпионате Европы в Москве, но там хорошо выступила другая наша пара - Семенов и Лешуков, да и нельзя выигрывать все в сезоне и постоянно находится в лучшей форме, а к основным стартам они подготовились неплохо", - добавил собеседник ТАСС.

На чемпионате мира в июле Стояновский стал самым молодым чемпионом мира (22 года 9 месяцев), также он является победителем юношеского чемпионата Европы (2013) и юношеской Олимпиады 2014 года. Красильникову 28 лет, он играет в паре со Стояновским с 2018 года. Красильников становился серебряным призером чемпионата Европы 2016 года в паре с Артемом Ярзуткиным. На Олимпийских играх 2016 года вместе с Константином Семеновым он занял четвертое место.