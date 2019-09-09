Тарпищев: Даниил Медведев провел выдающийся US Open, но в финале не хватало удачи

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев блестяще выступил на Открытом чемпионате США (US Open), но в финальном матче против испанца Рафаэля Надаля ему не хватало везения. Такое мнение ТАСС после встречи высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

23-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, проиграл Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

"Это был выдающийся матч и выдающийся турнир для Медведева. К сожалению, не хватило удачи, в начале пятого сета преимущество Дани было значительным, и надо такие моменты реализовывать, - сказал Тарпищев. - В любом случае Медведеву есть куда расти, и это радует. Сейчас же ему нужно отдохнуть после такого похода".

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев - $1,9 млн. В 2018 году в мужском одиночном турнире победу одержал серб Новак Джокович. В обновленном рейтинге ATP Медведев поднимется с пятой на четвертую позицию.

В активе Надаля стало 19 побед на турнирах Большого шлема. По этому показателю испанец занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед.