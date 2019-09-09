Надаль: все увидели, почему Даниил Медведев является четвертой ракеткой мира

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль считает, что россиянин Даниил Медведев заслуженно занимает высокое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он рассказал после финального матча Открытого чемпионата США (US Open) в интервью организаторам на корте.

В воскресенье 23-летний Медведев, посеянный на турнире под пятым номером, проиграл Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Россиянин после двух проигранных сетов переломил ход матча и довел дело до решающей партии. По итогам турнира Медведев поднимется с пятого на четвертое место в рейтинге ATP.

"Даниил провел хорошее лето, сегодня все увидели, почему он стал четвертым номером в мировом рейтинге в свои 23 года. Он действовал невероятно, хорошая работа с его стороны и со стороны его команды. Уверен, у тебя еще будет много шансов завоевать здесь титул", - сказал Надаль.

В активе Надаля стало 19 побед на турнирах Большого шлема. По этому показателю испанец занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед.

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев - $1,9 млн.