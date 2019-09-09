Медведев признался, что по ходу финала US Open мысленно готовился к поражению в трех сетах

ТАСС, 9 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев признался, что не рассчитывал переломить ход встречи с Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата США, в третьем сете он уже раздумывал над тем, что скажет в своей речи после проигранного матча. Об этом он рассказал в интервью организаторам турнира на корте.

В воскресенье 23-летний Медведев, посеянный на турнире под пятым номером, проиграл Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Россиянин после двух проигранных сетов переломил ход матча и довел дело до решающей партии.

"Откровенно говоря, в третьем сете я уже думал, что буду говорить через несколько минут в своей речи после поражения. Но потом я решил, что буду бороться за каждый мяч, хотя выиграть, наверное, все равно нереально. Но затем вы видели, что из этого получилось", - сказал Медведев.

В активе Надаля стало 19 побед на турнирах Большого шлема, по этому показателю испанец занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед. "Я хочу поздравить Рафу, 19-й титул - это что-то невероятное. Когда я смотрел на экран после матча и показывали его первый титул, второй, девятнадцатый, я подумал: "Если бы выиграл я, что бы они показали?" - пошутил Медведев. "Миллионы детей следят за теннисом благодаря твоей игре, это прекрасно для нашего спорта, спасибо", - сказал он, обращаясь к сопернику.

Также я хочу поговорить о вас, ребята, - обратился он к публике. - Я знаю, что ранее на этом турнире я повел себя неправильно, но именно благодаря вашей энергии я оказался в финале. Когда я думал, что матч близится к завершению, ваша поддержка помогла, я понял, что вы хотите больше тенниса". Во втором и третьем сете, публика, до этого симпатизировавшая Надалю, стала поддерживать россиянина.

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев - $1,9 млн. В 2018 году в мужском одиночном турнире победу одержал серб Новак Джокович. В обновленном рейтинге ATP Медведев поднимется с пятой на четвертую позицию.