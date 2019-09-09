Почти сломал Надаля. Медведев в пяти сетах проиграл в финале US Open

23-летний россиянин выиграл третий и четвертый сеты, казалось, он готов дожать титулованного испанца, но тот в решающий момент не дрогнул

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходили на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард". 23-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, проиграл Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Спортсмены встретились друг с другом второй раз, 11 августа Медведев играл с Надалем в финале "Мастерса" в Монреале и уступил в двух сетах.

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Первый сет финального матча прошел в упорной борьбе, но в решающий момент испанец сделал необходимый брейк, во втором Надаль победил быстрее и увереннее, вызвав ощущение, что следующий отрезок игры станет заключительным. Медведев проигрывал 1:3, но сумел переломить ход встречи и выиграть со счетом 7:5. В четвертом сете на игре Надаля сказалась усталость, он начал ошибаться, Медведев же наоборот раскрепостился и понял, как эффективно противостоять Надалю. Решающий, пятый сет стал кульминацией драматизма всей встречи. Начало осталось за россиянином, но потом успешную серию выдал Надаль, при счете 5:2 показалось, что он уже окончательно развернул ход матча в свою пользу. Но Медведев не сдавался до последнего и взял два гейма подряд - 5:4. В последнем гейме он отыграл два матчбола, но Надаль все же собрался и завоевал свой 19-й титул Большого шлема. Матч продолжался 4 часа 49 минут. Про сложные отношения Медведева с американской публикой на этом турнире говорили уже много раз. Если после матча третьего круга россиянина освистывали за неспортивное поведение, из-за чего Медведеву пришлось даже извиняться перед болельщиками в послематчевых интервью, то в полуфинале публика Медведева поддержала. В начале финальной встречи симпатии большинства зрителей были на стороне многократного победителя турниров Большого шлема, но в третьем сете над кортом уже раздавалось поддерживающее скандирование в честь Медведева. В четвертом и пятом сетах зрители даже посвистывали в сторону Надаля, который, по их мнению, начинал тянуть время после неудачных действий, но по завершении матча трибуны стоя аплодировали обоим спортсменам. Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема, тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. Россияне четырежды выигрывали турниры Большого шлема. Сафин побеждал в Австралии (2005) и США (2000), Евгений Кафельников - во Франции (1996) и Австралии (1999). "В третьем сете думал, что скоро уже произносить речь" После матча соперники по традиции сказали много лестных слов в адрес друг друга. Даниил в своей речи на корте много шутил, чем вызвал восторг местной публики.

"Я хочу поздравить Рафу, 19-й титул - это что-то невероятное. Когда я смотрел на экран после матча и показывали его первый титул, второй, девятнадцатый, я подумал: "Если бы выиграл я, что бы они показали?" - сказал он. Также он признался, что по ходу матча стал готовиться к поражению в трех сетах. "Откровенно говоря, в третьем сете я уже думал, что буду говорить через несколько минут в своей речи после поражения. Но потом я решил, что буду бороться за каждый мяч, хотя выиграть, наверное, все равно нереально. Вы видели, что из этого получилось", - сказал Медведев.

Надаль в своей речи поблагодарил болельщиков и свою команду, назвал финал потрясающим, а также выразил уважение своему сопернику. "Даниил провел хорошее лето, сегодня все увидели, почему он стал четвертым номером в мировом рейтинге в свои 23 года. Он действовал невероятно, хорошая работа с его стороны и со стороны его команды. Уверен, у него еще будет много шансов завоевать здесь титул", - сказал Надаль. Упущенный шанс Медведева Заслуженный тренер России Владимир Камельзон после матча высказал мнение, что этот финал войдет в историю. По его словам, теннисисты продемонстрировали уникальную игру, но российский спортсмен все же упустил шанс победить.