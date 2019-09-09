Даниил Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

ТАСС, 9 сентября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

В ночь на понедельник 23-летний Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Россиянин впервые в карьере играл в финале турнира серии Большого шлема, до этого лучшим результатом Медведева был выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (2019). Всего на его счету пять побед на турнирах ATP, две - в этом сезоне, в том числе на "Мастерсе" в Цинциннати.

Россиянин Карен Хачанов, закончивший выступление на US Open в первом круге, сохранил девятую позицию в рейтинге. Андрей Рублев, дошедший до четвертого круга US Open, поднялся с 43-го места на 38-е.

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг АТР от 9 сентября: