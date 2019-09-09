Даниил Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

ТАСС, 9 сентября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.
В ночь на понедельник 23-летний Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Россиянин впервые в карьере играл в финале турнира серии Большого шлема, до этого лучшим результатом Медведева был выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (2019). Всего на его счету пять побед на турнирах ATP, две - в этом сезоне, в том числе на "Мастерсе" в Цинциннати.
Россиянин Карен Хачанов, закончивший выступление на US Open в первом круге, сохранил девятую позицию в рейтинге. Андрей Рублев, дошедший до четвертого круга US Open, поднялся с 43-го места на 38-е.
Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает Надаль, третье - швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг АТР от 9 сентября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 9865 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9225;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7130;
- 4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5235;
- 5 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4575;
- 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4095;
- 7 (8). Стефанос Циципас (Греция) - 3420;
- 8 (7). Кей Нисикори (Япония) - 3375;
- 9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2810;
- 10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
- 38 (43). Андрей Рублев (Россия) - 1236.