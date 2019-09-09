IAAF не препятствует участию в Военных играх российских легкоатлетов, имеющих допуски

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических ассоциаций (IAAF) не намерена препятствовать участию российских легкоатлетов во Всемирных летних военных играх, которые пройдут в октябре в Китае. Как сообщил ТАСС представитель IAAF Яннис Николау, выступать на этих стартах, в случае невосстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), могут только те атлеты, которые ранее получили допуски.

"Организатором Всемирных военных игр является Международный совет военного спорта, спортивные советы Вооруженных сил каждой страны занимаются формированием своих национальных команд, - отметил Николау. - IAAF, в свою очередь, определяет право легкоатлетов выступать на этих соревнованиях. До тех пор, пока ВФЛА отстранена от членства в IAAF, российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных стартах, если они не получили статус нейтральных спортсменов (ANA)".

"Если российские легкоатлеты станут участниками Игр в Китае, то оргкомитет соревнований должен сам принять решение, в каком качестве им следует выступать на турнире (нейтральные спортсмены или члены сборной России - прим. ТАСС). IAAF надеется, что российские легкоатлеты получат разрешение соревноваться как нейтральные спортсмены, а не как представители своей страны. Но принять решение должны организаторы Военных игр", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Седьмые летние Всемирные военные игры пройдут в китайском городе Ухань с 18 по 27 октября. Среди тех, кто планирует выступить на этом турнире, есть двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Совет и конгресс IAAF, которые пройдут с 23 по 26 сентября в Дохе, рассмотрят возможность восстановления международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики, утраченного в ноябре 2015 года после допингового скандала.

Российские легкоатлеты на турнирах, проводимых под эгидой IAAF или Европейской легкоатлетической ассоциации (чемпионаты мира, Европы, этапы Бриллиантовой лиги и Мирового вызова и т. д.), имеют возможность выступать только под нейтральным флагом. На турнирах, проводимых Международным олимпийским комитетом и Европейскими олимпийскими комитетами (Олимпиады, юношеские Олимпийские игры, Европейские игры, Европейские юношеские фестивали), по договоренности с IAAF - под флагом России. В Универсиаде-2019 в Италии российские легкоатлеты не принимали участия из-за отсутствия договоренностей между IAAF и Международной федерацией университетского спорта.