Продюсеры "Русской пятерки" рассчитывают, что фильм попадет в число номинантов на "Оскар"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Продюсеры документального фильма "Русская пятерка" рассчитывают, что картина попадет в число претендентов на премию "Оскар". Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала продюсер фильма Дженни Фетерович.

Премьера фильма "Русская пятерка" в России состоится 22 сентября в Москве. В США презентация фильма состоялась 11 апреля 2018 года.

"Для нас это проект, к которому мы давно стремились и хотели привезти в Москву, уже есть русская версия, 2 октября фильм выходит на русском языке, а премьера в России будет на английском с субтитрами, - сказала Фетерович. - Мы стремимся к тому, чтобы попасть на "Оскар". Это очень знаменательная история, здесь есть все - счастье и трагедия, я рада, что мы будем представлять этот фильм в Москве, эта история должна жить всегда. "Русская пятерка" перевернула представление о хоккее в Детройте и во всей Национальной хоккейной лиге".

"Русскую пятерку" сформировал главный тренер "Детройта" Скотти Боумэн, объединив осенью 1995 года в одно сочетание защитников Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова и форвардов Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Сергея Федорова. "Русская пятерка" стала одним из лучших звеньев в истории Национальной хоккейной лиги и помогла "Детройту" в 1997 году выиграть Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва.