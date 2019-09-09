Потерявшая сознание на турнире по гимнастике Солдатова заявила, что чувствует себя хорошо

ТАСС, 9 сентября. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова, потерявшая сознание на турнире в Португалии, заявила, что прекрасно себя чувствует. Об этом она рассказала в видеообращении к болельщикам, которое выложила в своем аккаунте в Instagram.

Финальный этап Кубка вызова проходил в Портимане с 6 по 8 сентября. Как рассказала ТАСС тренер спортсменки Анна Дьяченко, после одного из упражнений Солдатовой стало плохо, у нее потемнело в глазах и она потеряла сознание. Гимнастка приняла решение не продолжать участие в турнире.

"Хочу сказать огромное спасибо, кто поддерживал меня на этих соревнованиях. Знаю, что многих напугала тем, что снялась, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной все отлично, чувствую себя прекрасно. Сегодня вечером возвращаюсь в Москву", - сказала Солдатова.

Солдатова вошла в состав сборной России на чемпионат мира по художественной гимнастики, который пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.