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US Open

Тарпищев: Медведев в 23 года продолжает раскрывать потенциал, этим он похож на Федерера

В ночь на понедельник россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open
Глава ФТР Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава ФТР Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев продолжает прогрессировать в свои 23 года, этим он напоминает швейцарца Роджера Федерера. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В ночь на понедельник 23-летний Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Россиянин впервые в карьере играл в финале турнира серии Большого шлема. На счету Федерера 20 побед на турнирах Большого шлема, что является рекордом.

"Больше всего радует, что Медведев еще не остановился в росте мастерства и продолжает прогрессировать. Он еще не достиг потолка своих возможностей. Этим он похож на Федерера, который окончательно раскрылся уже в зрелом возрасте", - сказал Тарпищев.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертую позицию. 38-летний Федерер располагается на третьей строчке.

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