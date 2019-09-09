Тарпищев: Медведев в 23 года продолжает раскрывать потенциал, этим он похож на Федерера

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев продолжает прогрессировать в свои 23 года, этим он напоминает швейцарца Роджера Федерера. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В ночь на понедельник 23-летний Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Россиянин впервые в карьере играл в финале турнира серии Большого шлема. На счету Федерера 20 побед на турнирах Большого шлема, что является рекордом.

"Больше всего радует, что Медведев еще не остановился в росте мастерства и продолжает прогрессировать. Он еще не достиг потолка своих возможностей. Этим он похож на Федерера, который окончательно раскрылся уже в зрелом возрасте", - сказал Тарпищев.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертую позицию. 38-летний Федерер располагается на третьей строчке.