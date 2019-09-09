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Кубок мира по шахматам

Колобков доволен темпом развития шахмат в России

Министр спорта доволен тем, что в Ханты-Мансийске пройдет Кубок мира по шахматам
Министр спорта РФ Павел Колобков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил удовлетворение тем, как развиваются шахматы в стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Ханты-Мансийске, где в понедельник пройдет церемония открытия Кубка мира по шахматам.

"В России шахматы - это больше, чем спорт, - сказал Колобков. - Это огромные исторические традиции, мы гордимся нашими чемпионами. Главное - сохранить любовь к этому виду спорта, развивать его с детства, в России проводятся порядка 80 крупных турниров. Я очень удовлетворен тем, как шахматы развиваются в России".

"На протяжении последних 10 лет в Югре проводятся крупные соревнования среди различных возрастов, реализуется программа развития шахмат. По количеству вовлеченных в этот вид спорта, думаю, Югра является лидером в России, - сказал Колобков. -

Я рад, что очередное крупное соревнование пришло в Ханты-Мансийск".

Соревновательная часть Кубка мира стартует 10 сентября и завершится 4 октября.

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