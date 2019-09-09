Шахматист Карякин ставит перед собой цель выиграть Кубок мира в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен выиграть Кубок мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Конечно, хотелось бы выступить как можно лучше и стать победителем, - сказал Карякин, который является победителем Кубка мира 2015 года. - Турнир будет очень сильным, надеюсь, что все будет хорошо, хочу выступить на высоком уровне и показать хорошую игру".

Победитель Кубка мира - 2009 израильский гроссмейстер Борис Гельфанд считает, что нынешний турнир будет сложным. "Готовился с большим энтузиазмом, приятно играть в Ханты-Мансийске, - сказал он. - Когда я здесь играл на Шахматной олимпиаде (в 2010 году турнир проходил в Ханты-Мансийске - прим. ТАСС), я водил экскурсии по городу. Очень интересно играть, турнир трудный, ведь одна ошибка может отправить тебя домой, кроме того, будет много сильнейших шахматистов".

Соревновательная часть Кубка мира стартует 10 сентября и завершится 4 октября. В турнире примут участие 128 шахматистов. Финалисты Кубка мира автоматически квалифицируются на турнир претендентов 2020 года за право сыграть в матче за шахматную корону с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.