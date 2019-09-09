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Кубок мира по шахматам

Глава FIDE Дворкович ожидает суровой борьбы на Кубке мира в Ханты-Мансийске

Соревновательная часть турнира стартует 10 сентября
Глава FIDE Аркадий Дворкович AP/Pavel Golovkin
Описание
Глава FIDE Аркадий Дворкович
© AP/Pavel Golovkin

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович считает, что борьба на Кубке мира в Ханты-Мансийске будет очень серьезной. Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник.

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"Кубок мира - один из крупнейших турниров, мы рады, что Ханты-Мансийск в этом году вновь принимает его (турнир проходил в Ханты-Мансийске в 2005, 2007, 2009 и 2011 гг. - прим. ТАСС), город много раз доказывал, что способен проводить соревнования на самом высоком уровне, - сказал Дворкович. - Кубок мира важен сам по себе, в нем участвуют 128 шахматистов, отобранных по самым объективным критериям".

"Мы увидим практически всех сильнейших, кроме того, этот турнир будет отборочным на турнир претендентов - два лучших шахматиста попадут на него напрямую, а у занявшего третье место будет шанс выступить, если организаторы номинируют его. Борьба будет очень серьезной, суровой, все будут следить за этими важнейшими соревнованиями", - заключил Дворкович.

Соревновательная часть Кубка мира стартует 10 сентября и завершится 4 октября.

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Кубок мира по шахматам
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