Глава Федерации шахмат Югры надеется, что Кубок мира в Ханты-Мансийске пройдет успешно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко выразил надежду на успешное проведение Кубка мира в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Готовились достаточно серьезно, в сотрудничестве с правительством округа, Федерацией шахмат России, Международной шахматной федерацией мы разрабатывали все вопросы, в том числе организационные, - сказал Филипенко. - Это пятый Кубок мира в Ханты-Мансийске, ежегодно проводятся и другие турниры, это дает основание надеяться, что Кубок мира пройдет нормально".

Соревновательная часть Кубка мира по шахматам пройдет с 10 сентября по 4 октября. Церемония открытия турнира пройдет позднее в понедельник.