{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по шахматам

Глава Федерации шахмат Югры надеется, что Кубок мира в Ханты-Мансийске пройдет успешно

Соревновательная часть турнира пройдет с 10 сентября по 4 октября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко выразил надежду на успешное проведение Кубка мира в Ханты-Мансийске. Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Готовились достаточно серьезно, в сотрудничестве с правительством округа, Федерацией шахмат России, Международной шахматной федерацией мы разрабатывали все вопросы, в том числе организационные, - сказал Филипенко. - Это пятый Кубок мира в Ханты-Мансийске, ежегодно проводятся и другие турниры, это дает основание надеяться, что Кубок мира пройдет нормально".

Соревновательная часть Кубка мира по шахматам пройдет с 10 сентября по 4 октября. Церемония открытия турнира пройдет позднее в понедельник.

Теги
Кубок мира по шахматам
Мировой футбол
"Манчестер Сити" с 2010 года потратил на трансферы более €1 млрд
На втором месте расположился "Пари Сен-Жермен"
Читать полностью