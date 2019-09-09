"Манчестер Сити" с 2010 года потратил на трансферы более €1 млрд

ТАСС, 9 сентября. Английский клуб "Манчестер Сити" с 2010 года потратил на трансферную кампанию более €1 млрд. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу исследовательского центра CIES Football Observatory.

По информации центра, клуб потратил €1,014 млрд. На втором месте идет французский "Пари Сен-Жермен" (€913 млн), на третьем - испанский "Реал" (€902 млн). Вслед за ними расположились английский "Манчестер Юнайтед" (€751 млн), итальянский "Ювентус" (€719 млн), испанская "Барселона" (€697 млн), английские "Ливерпуль" (€639 млн) и "Челси" (€561 млн), испанский "Атлетико" (€550 млн) и английский "Арсенал" (€498 млн). При подсчете учитывались дополнительные бонусы, которые прописаны в контрактах футболистов за выполнение определенных условий.

Football Observatory создана на базе Международного центра спортивных исследований (CIES) и французского университета Франш-Конте. Организация создана в 2005 году и располагается в швейцарском Невшателе. Центр специализируется на статистическом анализе в футболе. Football Observatory полностью поддерживается Международной федерацией футбола (ФИФА).