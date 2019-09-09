Шалимов полагает, что россияне одержат крупную победу над командой Казахстана по футболу

"Говорить о том, что сборная Казахстана слабее команды Шотландии, не стоит, - сказал Шалимов. - Казахстанцы выиграли у шотландцев со счетом 3:0, так что наших ребят ждет серьезная игра. Гости будут бороться, все будет зависеть от того, забьем мы гол первыми или нет. Если сборная пропустит первой, что мне слабо представляется, то это усложнит ситуацию, но наша команда все равно обыграет казахов, в этом у меня нет сомнений, я думаю, что сегодня будет крупная победа".

Шалимов не ждет серьезных изменений в стартовом составе по сравнению с матчем с шотландцами. "Черчесов показывал на протяжении долгого времени, что у него играют те, кто дает результат. Я сомневаюсь в выходе молодых футболистов на поле. Думаю, что состав будет таким же, как и с шотландцами, максимум одно-два изменения", - добавил бывший полузащитник сборной России.

"После игры с командой Шотландии могу сказать, что мы с вероятностью 99% вышли на чемпионат Европы. Конечно, у тренерского штаба другая позиция - надо довести дело до конца. Ну а тем, кто переживает за сборную, думаю, уже все понятно - мы на Евро", - резюмировал Шалимов.

Сборная России идет на второй строчке в таблице отборочной группы I, набрав 12 очков. Лидируют бельгийцы (15 очков), третье место занимает сборная Казахстана (7), за ней следуют команды Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие сборные группы по итогам отборочного турнира.