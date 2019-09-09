Сборная России по хоккею на траве сыграет с командой Индии в отборе на ОИ-2020

ТАСС, 9 сентября. Мужская сборная России по хоккею на траве встретится с командой Индии в квалификационных матчах летних Олимпийских игр в Токио 2020 года. Жеребьевка прошла в Лозанне.

Женская сборная России проведет матчи против команды Австралии. Квалификационные игры состоятся 25-27 октября и 1-3 ноября, победитель двухматчевого противостояния получит путевку на Олимпийские игры.

Среди мужских сборных на Олимпиаду уже квалифицировались сборная Японии (хозяйка соревнований), а также команды Аргентины, ЮАР, Бельгии и Австралии. Среди женских команд на Олимпиаде сыграют сборные Японии, Аргентины, ЮАР, Нидерландов и Новой Зеландии. Всего в мужском и женском турнирах на Олимпиаде примут участие по 12 команд.

Мужская сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх, сборная СССР дважды принимала участие в соревнованиях, на Олимпиаде в Москве 1980 года команда стала бронзовым призером соревнований.

Женская сборная России также ни разу не выступала на Олимпийских играх, советская команда один раз играла на Олимпийских играх, став третьей на Олимпиаде в Москве.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, соревнования по хоккею на траве - с 25 июля по 7 августа.